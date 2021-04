Tondiraba pargi ehitus jõudis järgmisse etappi

«Ratta- ja rulapargid rajatakse sarnaselt teiste loodavate sportimisvõimalustega parki nii, et need olemasolevat metsa ja pargis elutsevate liikide mitmekesisust ei rikuks. Pargi suurust silmas pidades oleme arvestanud kergliiklejatega ning lisaks ekstreemspordialale tuleb ka mugav rattatee ja eraldi maastikurada. Seega saavad ekstreemspordi harrastajad juba sel aastal Tondiraba pargis harjutada,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart.

Pumptrack ehk trikirada on atraktsioon, kus saab sõita mööda lainelist asfaltteed tõukeratta, jalg- või trikiratta, rula ja rulluiskudega. Pumptrack on noortele jalgratturitele ja uisutajatele suurepärane võimalus õppida suurtel kiirustel hoidma tasakaalu, arendada koordinatsiooni ja vastupidavust. Seega sobib pumptrack nii algajatele jalgratturitele kui ka kogenud sportlastele.

Tondiraba parki ehitatakse kaks pumptrack’i, neist üks on mõeldud lastele ja teine edasijõudnud harrastajatele. Trikirajad koosnevad peamiselt lainetest ehk rolleritest ja kurvidest. Väiksem rada hõlmab 300ruutmeetrit ja suurem 2400 ruutmeetrit. Skatepark’i ehk rulapargi pindala on 1700 ruutmeetrit.

Trikiradade aladelt on praeguseks eemaldatud kasvupinnas ning väljakuid täidetakse liivaga. Rajatud on tehnovõrgud ja killustikust settealad. Järgmisena paigaldatakse killustikalus ning seejärel alustatakse asfaltkatte paigaldusega ning juuli keskpaigaks saavad mõlemad trikirajad asfaltiga kaetud. Rulapargi ehitustööd kulgevad sarnaselt trikiradadega, kuid tööd kestavad juuli lõpuni ning asfaldi asemel saab väljak betoonkatte.

Pargis saab olema mitu suurt mänguväljakut, seiklusrada, maastikurada ja ekstreemspordiala ning koerte jalutusväljakud. Ehitatakse välja jalgrattateed ning liuväli, kus suvel saab tegeleda teiste spordialadega. Elurikkuse hoidmiseks rajatakse kokku ligikaudu 40 000 ruutmeetrit erinevaid niidu- ja murualasid. Mõnedel alade säilib loodus sellisena nagu, see on varem olnud. Need alad on oranžide lintidega piiratud ning ehitajad oma masinatega sinna üldse ei lähe. Pargi lõunapoolsesse ossa ehitatakse veesilmade kohale tõstetud teed. Varem inimesele läbimatusse pargiossa tehakse uued rabarajad.

Pargi ehitustööde tellijaks on Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, projekti tegi Roadplan OÜ ja ehitustöid teeb Tallinna Teede AS. Kogu pargi ehitustööde lepinguline maksumus on ca 6,7 miljonit eurot ning see peaks valmima tänavu augustis.

Ehitajate sõnul ollakse siiani graafikus, mure on vaid välismaalt tellitud spordiväljakute elementide ja muu inventariga. Neile on kinnitatud, et kõik tellimused jõuavad õigeaegselt kohale, kuid tarneraskused on praegu üldine probleem. Kiireks läheb ka siis, kui kõik tellitud asjad viimasel hetkel ühekorraga saabuvad.

Pargi ühte serva jääb legendaarne tuvila, mis varem asus metsistunud ala inimtühjas sügavuses. Kõlvarti sõnul on sellega pikk saaga, inimesed on käinud nii linnaosavalitsuses kui linnavalitsuses sellest rääkimas.