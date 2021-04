UURING ⟩ Koroonaviiruse sisaldus reovees on püsinud stabiilne

Viirusesisalduse üldise tagasihoidliku vähenemistempo juures paistab silma Harjumaa, kus on kahanemine toimunud teiste maakondadega võrreldes veidi kiiremini, teatab Tartu ülikool

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul näitab Eesti keskmist olukorda kirjeldav indeks, et suures pildis on viirusesisaldus reovees püsinud üsna samal tasemel terve aprilli jooksul. «Tõsi küll, näha on aeglast vähenemist,» märkis ta.