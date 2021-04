Belgia kuulsad õlletootjad jooksevad kõrtside taasavamise eel ajaga võidu

Kuus kuud pärast seda, kui riigis kehtestati teis korda sulgemismeetmed, on uhked baariomanikud ja õlletootjad ühte moodi innukalt valmis taas äri ajama. Nad on veendunud, et kaasmaalased pole vahepealse ajaga kaotanud huvi Belgia maailmakuulsa kesvamärjukese vastu, kuid uute vaatide keldritesse toimetamine on siiski keeruline ülesanne.