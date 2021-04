Briti politseinik mõisteti neonatslikku gruppi kuulumise eest vangi

Tema vahistamine möödunud aastal tekitas küsimusi selle kohta, kuidas ta läbis julgeolekukontrolli, et pääseda Briti suurima politseijõu ridadesse.

Novembris ütles Londoni politsei asekomissar Neil Basu, et koroonapandeemia-aegne sundisolatsioon lõi internetis radikaliseerumiseks «täiusliku tormi».

Basu, kes on Briti kõrgeim terrorismivastane politseiametnik, ütles, et praegu on kõige kiiremini kasvavaks ohuks paremäärmuslus.