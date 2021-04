Euroopa Liit ähvardas Venemaad vastusammudega

«Me mõistame kõige karmimalt hukka Venemaa võimude tänase otsuse keelata kaheksal Euroopa Liidu kodanikul Venemaa territooriumile siseneda,» on öeldud Euroopa Ülemkogu, Komisjoni ja Parlamendi ühisavalduses.

«See otsus on järjekordne, ere näide selle kohta, kuidas Vene Föderatsioon on valinud vastasseisu EL-iga, selle asemel, et leppida kokku kahepoolsete suhete negatiivse trajektoori parandamises,» märkisid Sassoli, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel.