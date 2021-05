Inimõigusjuht: Poolat ähvardab oht muutuda ebademokraatlikuks

Ta ütleb sel nädalal AFPle antud usutluses, et valitsevad populistid püüavad võimumehhanisme ükshaaval üle võtta või teovõimetuks muuta.

Bodnar on olnud alates 2015. aastast kodanikuõiguste ombudsman, kuid 15. aprillil tagandati ta konstitutsioonikohtu otsusega ametist ja peab paari nädala jooksul lahkuma.

Alates 2015. aastast võimul olnud Seaduse ja Õigluse Partei (PiS) «marginaliseerib parlamendi rolli ning on võtnud suures osas kontrolli alla konstitutsioonikohtu, prokuratuuri, avaliku meedia ja teatud kohtuinstitutsioonid», ütles ta.

Euroopa Komisjon on aastaid püüdnud sundida Poolat ja Ungarit demokraatlike normide juurde naasma.

Komisjoni pingutused on viinud Poolas positiivsete niheteni, aga olukord on muutunud pärast Ursula von der Leyeni Euroopa Komisjoni presidendiks saamist 2019. aastal, leiab Bodnar.

«Mul on tunne, et viimasel ajal otsitakse pidevalt mingeid kompromisse, konsensust ja dialoogi Poola valitsusega..., millega ei ole tegelikult midagi saavutatud.»

«Valitsus on aga kasutanud seda aega ära muudatuste läbiviimiseks ja kindlustamiseks ning nihutab üha enam kohtute subordinatsiooni piire,» lisas ta.

«Ja kui komisjon reageerib, siis tuleb see liiga hilja.»

PiS süüdistab Bodnari opositsiooni kasuks kallutatuses ja väidab, et reforme on vaja vabanemaks korruptsioonist ja kommunismiaegasetest iganditest kohtusüsteemis.

Euroopa Komisjon teatas märtsis, et annab Poola kohtumõistmise sõltumatust õõnestava reformi eest Euroopa Kohtusse (ECJ).

Konstitutsioonikohus langetab mais otsuse, kas Varssavi peab täitma Euroopa Kohtu vahepealseid korraldusi. Küsimus on Poola põhiseaduse ülimuslikkuses ELi õiguse suhtes.

Bodnar hoiatab, et konstitutsioonikohtu otsus võib olla osa «õiguslikust Polexist», millega üha enam loobutakse põhimõttest, et ELi seadus on Poolas ülimuslik.