Viie riigi diplomaadid jätkavad Iraani tuumakõnelusi

USA Viini kõnelustel esindatud ei ole, sest eelmine president Donald Trump otsustas 2018. aastal Ühendriigid tuumaleppest välja viia. Trump taastas varem Iraanile kehtestaud sanktsioonid ja laiendas neid, et sundida Teherani suurematele järeleandmistele.

Kõnelustega kursis olevad USA praegused ja endised ametnikud ütlesid, et Bideni valitsus on valmis tühistama kõige rangemad Trumpi-aegsed sanktsioonid, et mõjutada Iraani leppe tingimusi taas täitma.