WHO andis Moderna koroonavaktsiinile erakorralise kasutusloa

Lähinädalatel on oodata sarnast heakskiitu ka Hiina Sinopharmi ja Sinovaci vaktsiinidele, ütles WHO.

Paljud riigid, kel puuduvad omad teaduspõhised meditsiinivaldkonda reguleerivad asutused, toetuvad WHO nimekirjadele, otsustamaks, millist vaktsiini kasutada. ÜRO lastefond UNICEF kasutab samuti hädaolukorras ravimite saatmisel WHO nimekirja.

Kuid WHO heakskiit ei tähenda suure tõenäosusega seda, et Moderna vaktsiini hakataks tarnima arenguriikidesse. Ettevõttel on sõlmitud tarnelepingud paljude jõukate riikidega, kuhu on juba saadetud miljoneid doose.