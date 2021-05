Rootsi kutsus sanktsioonide tõttu välja Venemaa suursaadiku

Rootsi välisministeeriumi kõneisik Mats Samuelsson ütles AFPle, et «erinevalt ELi sanktsioonidest on Venemaa sanktsioonid meelevaldsed, õiguslikult ebaselged ja poliitiliste motiivide väljendus».

Venemaa musta nimekirja sattunud kaheksa ELi kodaniku seas on Rootsi Kaitseuuringute Agentuuri (FOI) toksiliste ainete labori juhataja Åsa Scott. See labor aitas kinnitada, et Vene opositsioonijuhti Aleksei Navalnõid mürgitati eelmisel aastal närvimürgiga Novitšok.