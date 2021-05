FOTOD ⟩ Noored trotsisid Brüsseli parki peole kogunedes viirusepiiranguid

«Möödunud on juba aasta,» lausus 21-aastane pealinlane AFP-le. «Me pole kogu aasta saanud väljas käia. Mõne aja pärast on vaja alternatiivi.»

Belgias kehtestati viiruse ennetamiseks teised üleriigilised lukustusmeetmed ning baarid ja restoranid on oktoobri lõpust alates suletud. Kuid vaktsineerimise tempo on tõusnud ning 8. maist alates on lubatud vabas õhus söömine ja joomine. Võimud on palunud säilitada rahu.