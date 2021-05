President Kersti Kaljulaid sõidab Poola ametlikule visiidile

Täna osaleb Eesti president Poola riigipea kutsel koos Leedu presidendi Gitanas Nausėda, Läti presidendi Egils Levitsi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga Poola konstitutsioonipäeva tähistamisel. Tänavu möödub Poola põhiseaduse vastuvõtmisest 230 aastat. Ametliku tseremoonia käigus kirjutavad kõik riigipead alla ühisdeklaratsioonile ja arutlevad hiljem debatil koos selle üle, milline on seaduste ja inimeste heaolu vahekord.

Konstitutsioonipäevale järgneb Eesti riigipea kahepäevane ametlik visiit Poola. Visiit leiab riikide suhete seisukohast aset olulisel ja sümboolsel ajal, sest Eesti ja Poola tähistavad tänavu diplomaatiliste suhete aastasada ning 4. mail 1921 akrediteeriti Varssavis ka esimene Eesti diplomaat. Nii pakub seekordne külaskäik võimaluse meenutada nii Eesti ja Poola läbikäimise rikast ning mitmekesist ajalugu kui arutada koostöö praegust seisu ja tulevikku, selgitas Martin Roger, Eesti suursaadik Poolas. «Eestil ja Poolal on sarnane julgeolekutaju ning tegutseme koos julgeoleku ja heaolu kindlustamiseks nii kahepoolselt kui ka NATO-s ja EL-is. Samuti on Poolal oluline roll regiooni energeetika- ja transpordiühendustes,» lisas Roger.

Arvestades Covid-19 mõjusid, on mõlema riigi jaoks järgmistel aastatel olulisel kohal majanduse taastumine, rohe- ja digipööre – need teemad on presidendi kõneluste keskmes nii Poola presidendi kui ka teiste riigiesindajatega. Lisaks Poola presidendile kohtub Eesti riigipea ka Poola Seimi marssali Elżbieta Witeki, Poola Senati marssali Tomasz Grodzkiga ja peaminister Mateusz Morawieckiga, peab Poola riigipeaga avaliku vestluse Poola-Eesti kaubanduskojas rohepöörde teemal, külastab Eesti ettevõtet Inbank ja kõneleb Poola mõttekojas PISM regiooni julgeolekuolukorrast.