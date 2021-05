Postimees kirjutas veebruaris , et Kumu uuel püsinäitusel «Identiteedimaastikud» on lisaks püsiväljapanekule üleval ka ajutine projektiruumi näitus «Erinevuste esteetika», mis käsitleb rassi ja koloniaalsemaid teemasid eesti kunstis.

Näituse sees oleva näituse pani kokku Texasest pärit kunstiajaloolane Bart Pushaw, kes on oma doktoritöö raames vaadanud Baltimaade ja ka Skandinaavia kunstiajalugu. Tähelepanu pälvis asjaolu, et mustanahalisi kujutavad teosed said näitusel uued, viisakamad pealkirjad.