Männi pargis hakatakse pesitsusrahu ajal puid maha võtma

Ometi on väljastatud raieluba, mis näeb ette 133 puu mahavõtmise, tööd peaksid algama sel kuul. See on põhjustanud sotsiaalmeedias paanika ja mure Männi pargi lindude ning oravate saatuse pärast. Eesti Ornitoloogiaühing kutsub kõik üles tagama lindude pesitsusrahu 15. aprillist 15. juulini.

«Eks linnas ole see linnavalitsuse otsustada. Kui praegu tahaks raiuda, siis kõige viisakam oleks teha seda nii, et spetsialist vaatab üle, et ei võetaks maha neid puid, kus pesad peal on.