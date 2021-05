Aadu Must kultuuriehitiste meediatormist: emotsiooni oli palju ning mitmel juhul mitte kultuuri edendamise huvist

«Neid jutte on olnud tõesti väga erinevaid. Kunagi oli isegi ettepanek pudistada raha laiali, et oleks igale maakonnale midagi,» meenutas Must Postimehele. «Ja kõige karmim oli alternatiiv, et kui - mitte just kahurite mürisedes - on näiteks epideemia, siis tuleks mõelda parem sellele, kuidas Vanemuise teater ehitada ümber hospidaliks. Isegi selline ettepanek on olnud, aga ega keegi seda õnneks tõsiselt ei võtnud.»