Purga: kõik 11 lõppvooru jõudnud tööd rikastaksid oma tasemelt Eesti kultuurielu

«See nimekiri on suurde saali saadetud pingereana ehk prioriteetsuse järjekorras. Reformierakonna vaates on mul hea meel, et kõik meie toetatud objektid pääsesid lõppnimekirja. Nende järjestusse seadmisel toetasime Tartu südalinna kultuurikeskust SÜKU, mis vastab kõige paremini kultuurikomisjoni etteseatud kriteeriumitele ja on projektina kõige paremini ette valmistatud. Meie jaoks on oluline ka see, et väljavalitud objektid asuvad Eesti eri piirkondades, kuid esindatud on ka pealinn,» lausus Purga.