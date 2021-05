Itaalia õhuväelased asusid Ämarist valvama Balti riikide õhuruumi

Tseremoonial osalenud NATO õhuväejuhatuse ülem kindral Jeffrey L. Harrigian tänas Eestit suurepärase liitlaste vastuvõtu eest. „Te olete osutanud fantastilist toetust igale õhuturbe üksusele, kes siin alates 2014. aastast on paiknenud,“ ütles kindral Harrigian, tänades samuti Saksa kontingenti kaheksakuulise missiooni eest ja soovide edu Itaalia kontingendile.

„On heameel teid näha siin hävitajatega F-35 ja ma olen kindel, et te naudite Balti riikide kaitsmisest nii nagu me oleme seda iga kord teinud,“ ütles kindral Harrigian.

Laaneti sõnul on algav missioon koos teiste liitlasriikide kohalolekutega NATO idaküljel suurema tähendusega kui kunagi varem. „Venemaa välispoliitika on endiselt agressiivse ning eskaleeriva iseloomuga – seda näitab vene vägede hiljutine liigutamine Ukraina piiridele ja Krimmi. Seepärast peame olema valvsad ja alati valmis heidutama ning kaitsma. Balti õhuturbe missiooni eriline koht NATO heidutushoiakus põhineb poliitilise ühtsuse, jõudude, võimekuste ning, mis kõige tähtsam, pideva reageerimisvalmiduse demonstreerimisel.“

Itaalia asekaitseminister Giorgio Mulè sõnas, et vaatamata pandeemiast tulenevatele raskustele kulgeb õhuturbe missioon suurepäraselt. „Missiooni juhivad valitud vägede kõrged juhid, keda me ei peaks kartma pidada ühtedeks Euroopa parimate seast. NATO õhuturbe jõupingutused ei aita kaasa üksnes tsiviillennunduse ohutusele - te olete alliansi aususe valvurid.“

Eestis õhuturbemissiooni alustav Itaalia 13. lennugrupi (13 Gruppo – Nucleo Tattiche) kodubaasiks on Amendola lennubaas. Ämarisse saabunud hävitajad on lennubaasis valves ööpäevaringselt, sooritavad vajadusel tuvastuslende ja teevad regulaarselt treeninglende. Itaalia on varem Ämaris õhuturbemissioonil osalenud ühe korra 2018. aastal.