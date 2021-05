FOTOD ⟩ Kaks Eesti madjarit said Ungari riigi kõrge autasu

FOTO: In Nomine

Teenetemärgid andis üle Tallinnas töövisiidils käinud Ungari väliskaubandus- ja välisminister Péter Szijjártó. FOTO: In Nomine

«Austuse ja lugupidamisega täname aukonsul István Báni, kes oma tööga teenib meie riiki, aidates kaasa Eesti-Ungari koostööle, toetades kohalikke ungarlasi. Munkacsy Mihaly ühingu juhina edendab ta kahepoolseid kultuurisuhteid ja Gedeon Richteri esinduse juhina on ta majandusliku koostöö edendaja,» ütles Szijjártó.

«Urmas Bereczki on tunnustust väärt eeskätt pikaajalise Ungari instituudi juhi töö eest. Samuti võitleb ta meie kodumaa kohta konveieril toodetava valeinfo levitamise vastu ja aitab eestlastel õiglast pilti saada olukorrast Ungaris. Suur väärtus on Ungari kultuuri tutvustamisel tema tõlgetel ja kirjatöödel,» sõnas Szijjártó.

«Autasud, mida soovin Ungari presidendi János Áderi nimel teile üle anda, on seotud nii mineviku kui ka tulevikuga. Mineviku eest tahame väljendada oma tänu, austust ja lugupidamist. Tulevik on aga ootus ja lootus, et teie töö jätkub sama entusiasmiga. Täname Ungari kultuuri, identiteedi ja keele säilitamise eest Eestis,» sõnas minister.