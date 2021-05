Jüri Ratas sai kaitsepoogitud Pfizeri vaktsiiniga

6. aprillil otsustas riigikogu esimees Jüri Ratas, et ei lähe ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerima. Toona oli tal selleks kaks põhjust. «Kui järg jõuab minu vanusegrupini, siis see on vajalik signaal – arvestades kui palju on vaktsineerimisega segadust,» ütles Ratas, kes on 42-aastane. Ja teiseks pidas ta ka nõu oma perearstiga.