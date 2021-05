Armukolmnurk purustas noore Isamaa poliitiku karjääri

Kohtutoimik paljastab, et sündmused hakkasid arenema mullu veebruari alguses, kui Vaha sai teada elukaaslase kõrvalehüppest. Noored läksid tülli ja neiu läks nende Tallinnas asuvast ühisest elukohast sõbranna juurde. Järgmisel päeval, kui olukord oli jõudnud veidi settida, rääkisid nad omavahel telefonitsi. «Valter küsis mult selgitusi. Ma ei osanud talle mõistlikku selgitust anda. Kui ta küsis, kas ta andis mulle midagi, vastasin jah. Me mõlemad saime aru, et ta ei pidanud silmas alkoholi,» rääkis Reelika politsei­uurijale. Ta lootis, et selle vale abil rahuneb asi maha. «Tegelikult ei andnud Tarmo mulle midagi. Ütlesin Valterile seda, kuna ei julgenud tunnistada, mis oli tegelikult juhtunud,» lisas ta.