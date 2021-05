Erakondade reitingud: Reformierakond kaotas ja EKRE kasvatas toetust

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti AS-i küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,1 protsenti, Keskerakonda 19,9 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 19,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Nädalaga langes Reformierakonna toetus 1,3 protsendi võrra ning peaministripartei on kaheksa nädalat kestnud langustrendiga kaotanud 4,7 protsenti toetusest. Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud ning EKRE toetus kasvas 1,2 protsendi võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) seitsme protsendiga ning Isamaa 5,6 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 50,7 protsenti ja opositsioonierakondi 32,1 protsenti.

Teadur Martin Mölder tõdeb, et Reformierakonna toetus on Norstati reitingutes kahe kuuga kukkunud umbes viis protsenti. «Viimase kahe aasta jooksul langes Reformierakond viimati nii kiiresti ja nii järsult eelmise aasta veebruaris ja märtsis koroona leviku ja eriolukorra väljakuulutamisega paralleelselt. On näha, et peaministrierakond on jätkuvalt kiiresti kaotamas valitsuse moodustamisel saadud toetuskrediiti,» märkis Mölder.

«Kuigi toetuse langust on näha nii meeste kui ka naiste seas, on «Kaja efekt» siiski veel selgelt alles ning toetuse langust ei saa selle kadumise arvele kirjutada. Naiste hulgas on Reformierakonna toetus ikka veel varasemast oluliselt kõrgem kui meeste seas. Kui «Kaja efekt» maha arvata, siis oleks Reformi toetus ilmselt veel paari protsendipunkti võrra madalam,» ütles Mölder.

Reformierakonna toetuse langusega on paralleelselt jätkunud ka eelistuseta valijate osakaalu tõus. Samal ajal on püsinud kõikide teiste erakondade toetajaskondade absoluutarvud kas võrdlemisi stabiilsed või on isegi kasvanud.