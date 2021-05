Euroopa Komisjoni seisukoht võimaldab linnahalli projektiga jätkata

«Tallinna jaoks on see loomulikult hea uudis, mis võimaldab meil varasemad tegevusplaanid üle vaadata ja edasi minna linnahalli projekteerimise lähteülesande ettevalmistustega. Linnahalli ja selle ümbruse korda tegemine on meie jaoks jätkuvalt prioriteet. Soovime taastada kontserdisaali ja luua kaasaegse rahvusvahelise konverentsikeskuse. Üheks eesmärgiks on ka mereäärse ala avamine linlastele,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Linnapea sõnul viiakse läbi ka turu-uuring, et välja selgitada võimalused erasektori koostööpartnerite ja kaasfinantseerimise leidmiseks. «Hea meel on selle üle, et jätkasime riigiabi loa menetlusega ka pärast koostööleppe sõlmimist Tallinki ja Infortariga. Koostööd alustades ei kujutanud keegi ette Covid-19 pandeemiat, rääkimata selle mõjudest turismisektorile, mis selle koostööleppe realiseerimiselt kahjuks enam ei toeta. Nii suurte projektide puhul on varuvariandid alati mõistlikud, seetõttu mõtleme ka praegu erinevatele võimalustele,» nentis Kõlvart.

Tema sõnul tuleb linnahalli korda tegemiseks otsida erinevaid võimalusi ka seetõttu, et selge ei ole Tallinna Haigla perspektiiv ning linnapoolse investeeringu maht. «Peame kõiki suuri linna projekte hindama linnaeelarve valguses ning arvestades ka teisi suurprojekte. Iga suure projekti puhul peame vaatama, kuidas leida vajadusel täiendavaid finantseerimisallikaid,» ütles Kõlvart.

2017. aastal kehtestati Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering, mis võimaldab linnahalli ja selle lähiala väljaehitamist kultuuri- ja konverentsikeskuseks. 2017. aastal valmis linnahalli projekteerimise lähteülesanne. Seejärel protsess peatus, kuna selgus vajadus läbida riigiabi protseduurid. Tallinna linnakantselei esitas 2018 aprillis Euroopa Komisjonile riigiabi eel-teatise küsimaks, kas linnahalli investeeringute tegemisele avalikest vahenditest kohaldub riigiabi reeglistik.

Linnahall projekteeriti ja ehitati aastatel 1975-1980. Linnahall valmis Moskva 1980. aasta suveolümpiamängudeks. 2009 detsembris suleti. 2016 tehti hoonele ekspertiis, mis leidis, et konstruktsioon on suhteliselt heas korras. Halvas olukorras on dolomiidist välisvooderdis.