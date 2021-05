Ratas: näib, et valitsusliidu huvi koos töötada püsib kuni riigikogu valimisteni

Ta märkis, et pea kõik, mis hakatuseks kavas oli, said seitse Keskerakonna ja kaheksa Reformierakonna ministrit ka tehtud.

«Edasise aluseks on mõistagi koalitsiooni loomisel kokku lepitud põhimõtted ja suunad. Nendega jätkates ei saa me aga mööda vaadata muutustest, mis vahepeal on meie riigis ja lähemal või kaugemal maailmas toimunud,» lausus Ratas ühismeedias ning tõi välja küsimused, milles tema arvates läheb lähikuudel valitsuskoalitsioonilt ja meilt kõigilt rohkem tähelepanu vaja.