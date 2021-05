Pallase galerii uusi näitusi saab vaadata keldris, akendel ja teisel korrusel

Tänasest saab vaadata zen-aiast inspireeritud aknanäitust «Iga akna taga peitub inimene», mis on valminud kõrgema kunstikooli skulptuuri- ja nahaosakonna ühises tegevuses. Vaataja peaks kavakohaselt nägema ja tunnetama magusat rahu ja õnne. Väljapaneku kuraatoreid on juhendanud Gertrud Kinna, vaadata saab 22. maini ükskõik mis kell.

Pallase galerii keldris on tänasest avatud «Toimumata jäänud näitus», mille teoste autor on Pallase vilistlane. Ta lõpetas skulptuuriosakonna 2019, kuid tema elutee lõppes sama aasta sügisel. Sellele vaatamata jõudis ta loominguliselt palju korda saata. Väljapanekus on tema värvikaid ja musta huumoriga vürtsitatud teoseid alates skulptuurilistest objektidest kuni fantaasiarohkete digimaalide ja joonistusteni. «Toimumata jäänud näitus» on valminud tema pere, korporatsiooni Fraternitas Estica ja kõrgema kunstikooli Pallas toetusel.