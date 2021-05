Monika Haukanõmm saab haigekassa nõukogu liikmeks

Haigekassa nõukogu on haigekassa kõrgeim organ, millel on kuus liiget. Nõukogusse kuuluvad ametikoha järgi tervise- ja tööminister ning rahandusminister. Haigekassa seaduse kohaselt nimetab valitsus korraldusega Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul kaks nõukogu liiget, Eesti Ametiühingute Keskliidu ettepanekul ühe ja Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul ühe nõukogu liikme. Valitsuse nimetatud nõukogu liikmete volituste tähtaeg on kolm aastat ja neid saab liikmeks nimetada kaks korda järjest.