Martin Helme: Vaher, Jaani ja Kallas peavad ametist lahkuma

«Kolmapäevases riigikogu infotunnis sai veel kord kinnitust, et meile on süstemaatiliselt ja küüniliselt valetatud seoses politsei ülereageerimisega aprilli alguses toimunud meeleavaldustega. Nii peaminister Kallas, siseminister Jaani kui politsei peadirektor Vaher esinesid nii avalikkusele kui meie fraktsioonile korduvate väidetega, nagu oleks tulnud koerad ja eriüksuslased tänavale saata, kuna kapo ohuhinnang ja/või terviseameti ohuhinnang seda nõudsid,» kirjutas Helme oma sotsiaalmeediasse.

Helme sõnul on nüüdseks saanud lugeda nii kapo kui terviseameti ohuhinnanguid ja need dokumendid midagi ohutaolist ei kinnita.

«Täpsustuse huvides tuleb lisada, et kapo niinimetatud ohuhinnang oli tegelikult tavaline taustamemo, mis kirjutati, kui meeleavaldused olid juba mõned päevad kestnud. Selle sisu ei ole midagi müstilist või erilist, ülevaade olukorrast ja mõningane taustainfo. Tegelikult puudub vajadus seda dokumenti riigisaladuse templi alla panna, sest seal ei ole midagi, mis paljastaks kas nende töömeetodeid, allikaid või oleks julgeoleku seisukohalt tundliku sisuga. Aga salastamishullus on meie riigis juba pikemalt probleem olnud,» nentis ta.

«Terviseameti ohuhinnang, mis samuti punase templi all, ehki kraadi võrra vähem kangema, ei anna samuti mitte mingit alust rääkida, nagu oleks just selle hinnangu tõttu olnud vaja kasutada tänaval rahumeelsete meeleavaldajate vastu jõudu. Ometi jätkas Kaja Kallas ka sel nädalal sama vale korrutamist, nagu oleks politsei talitanud õigesti, sest neil oli selleks alus,» selgitas Helme.

«Peaminister Kallas, siseminister Jaani ja PPA peadirektor Vaher on süstemaatiliselt ja nüüdseks nädalate kaupa avalikkusele ja riigikogule valetanud. Valetanud, nagu oleks olnud paber, mis hoiatas sisuliselt riigipöörde eest ja selle tõttu oli vaja jõudu kasutada. Sellist paberit ei ole. See oht mõeldi välja tagantjärgi, et oma ebaseaduslikku jõudemonstratsiooni ja võimu kuritarvitamist õigustada,» ütles Helme.

Helme hinnangul ei paista kuigi paljusid häirivat tema sõnutsi jultunud võimu ja kuritarvitus ega valetamine. «Mis me siis imestame poliitilise kultuuri tasemest või sellest, et lõhe rahva ja võimu vahel käriseb üha laiemaks. Mis me siis imestame, et meeleolud rahva hulgas on sellised, nagu me nägime kuu aja eest,» lisas Helme.