Täna 50 aastat tagasi, 6. mail 1971 hakkas Edasi joonealusena ilmuma kriminulliparoodia, mis oli naljakas juba iseenesest, sisu poolest, veelgi lustakamaks tegid seda aga pisikesed illustratsioonid. Need on joonistanud Priit Pärn. Seesama kunstnik on just praegu meie linnas erilise tähelepanu all, sest ta on Tartu ülikooli vabade kunstide professori ametis ning tema loomingut on äsja välja pandud kahes kohas.