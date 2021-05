Peaminister Kallas osaleb Euroopa Liidu tippkohtumisel Portos

«Meie fookuses on olulised sotsiaalküsimused, mida üheskoos lahendades peame leidma tee, kuidas tervisekriisist väljuda ning keskenduma ka digi- ja rohepöördele nii, et see oleks võimalus kõigile,» rääkis Kaja Kallas. «Tippkohtumine annab lisaks võimaluse kohtuda kolleegidega silmast silma, seda pole kahjuks kestev tervisekriis meile pikalt võimaldanud.»

«Kahjuks on selge, et pandeemia ei möödu ühe või kahe hooajaga. Seetõttu on väga tähtis, et me teeme üheskoos Euroopa riikidega ettevalmistusi pikemas vaates, näiteks nii vaktsineerimise korralduses või ohutut reisimist puudutavates küsimuses,» lisas peaminister.