Kaitsevägi sai juurde kaheksa staabiveeblit

«Kui küsida, milline peaks allohvitser olema, et tema teenistusest kujuneks kaitseväele võimalikult suur kasu, siis ütlen, et allohvitser peaks olema eeskujulik. Teadupärast allohvitser ei ole ametilt auaste, vaid see on seisus. Seisusele kohaselt on allohvitser usaldusväärne, tasakaalukas, ta ei väsi, ei hädalda, ei murdu kunagi. Tema moraal ei ole kõrge ainult siis, kui see on parasjagu väga kõrge. Olgem siis sellele seisusele väärikad esindajad, olgem eeskujud, olgem oma teenistuse igas aspektis kolm meetrit pikad ja kuulikindlad,» ütles kursuse esindaja vanemveebel Jaanus Tameri aktusel peetud kõnes.