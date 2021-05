PPA saadab Sloveeniale appi politseiüksuse

Sloveenia siseminister pöördus mullu 17. detsembril Euroopa Liidu liikmesriikide poole abipalvega saata kevadel appi meeskonnad, kelle oskusteks on piiride tugevdatud valvamine.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo juht Reet Zeisig rääkis, et vastuseks Sloveenia abipalvele aidata rändesurve alla sattunud piiri paremini valvata saadame siseministri heakskiidul alates 8. maist Sloveeniasse esimese meeskonna.

«Kokku saadetakse Sloveeniasse kuni neli viieliikmelist roteeruvat meeskonda, kelle ülesandeks saab Sloveenia ja Horvaatia piiriala lähistel Novo Mesto regioonis maismaapatrullides osalemine,» rääkis Zeisig ja lisas, et ühe rotatsiooni pikkuseks on planeeritud üks kuu ning esimesse meeskonda kuuluvad politseiametnikud Lõuna, Ida ning Põhja prefektuurist.

«Eesti abistas Sloveeniat ka 2015.–2016. aastal ning oleme seda valmis tegema ka nüüd. Koostöö rahvusvahelises keskkonnas suurendab ka meie valmisolekut paremaks toimetulekuks keerulistes olukordades ning teisi abistades loome kindluse, et sarnase vajaduse tekkimisel on meil liitlased, kes ka meid raskel ajal võimalusel toetavad,» selgitas rahvusvahelise büroo juht ning tõi välja, et lisandväärtusena annab töö rahvusvahelises keskkonnas võimaluse PPA teenistujatel omandada väärtuslikku töökogemust.