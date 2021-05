«Arvan, et mai alguses, kui ma ametlikult pensionile lähen, on õige aeg anda üks ja ainus intervjuu,» märkis ettevõtja Toomas Annus (60) juba mõni aeg tagasi. Lubatud, tehtud!



See polnud sugugi tavapärane intervjuu, mille me ühe Eesti tuntuma ettevõtte Merko suuromanikuga lõpuks tehtud saime. Alates veebruari esimestest päevadest oleme aeg-ajalt helistanud, mõtteid vahetanud. Oleme Annusega, kes üldiselt intervjuusid ei anna ning kokkupuudetest meediaga üldse pigem hoidub, kohtumisi kokku leppinud ja neid edasi lükanud. Olen talle saatnud küsimusi ja pakkunud teemaarendusi, mis võiksid laiemat huvi pakkuda. Ja Annus on vastanud pikemalt ja lühemalt. Jõuline selgitus vaheldus skeptilisema hinnanguga. Vahel kostis mehe vastustest lopsakat sarkasmi, teinekord valusat kriitikat. Irooniat ja eneseirooniat. Oli piisavas koguses iseloomulikku huumorit ja seal kõrval muremõtteid.

Tavaliselt kostis pensionile kippuva ettevõtja vastustest halastamatut enesekindlust: «Ma ei taha ajada mingit poliitkorrektset pudru-mudru. Ma ei häbene midagi…»

Ja jätkas siis mõneti ootamatult: «…aga tuleviku osas olen pigem pessimistlik. Mitte üksnes Eesti, vaid kogu Euroopa tuleviku osas. Eks see kõik meenutab natuke Rooma riigi hukku.»

Ta ütles seda siis, kui ühel päeval lõpuks kokku saime ja pikemalt näost näkku vestelda õnnestus.

Olete me vestlustes ühel või teisel moel öelnud, et lähetegi pensionile. Mida see teie puhul tähendab?

See annab selge staatuse. Naljakas, aga mõnus on vastata küsimusele, kes sa oled, millega tegeled – pensionär. Vanus 60+ ja 46 aastat tööstaaži. Sellest aastast on selline paindlikkus Eesti pensionisüsteemis loodud.

Ja ikkagi, mida pensionäriks olemine teile tähendab?