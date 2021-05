Eelarveaugu lappimise viisid: kärped või maksutõus

Tavaliselt muutuvad pensionid Eestis 1. aprillil, aga valimiste aastal 2023 jõustub 20-eurone pensionitõus 1. jaanuaril. Kui sotsiaalministeeriumilt kuupäeva kohta pärisin, oli vastus, et miks ka mitte. Tõepoolest, sest valimised on 5. märtsil. Pensionite tõstmine on ühelt poolt Keskerakonna peamine poliitlubadus, mille täitmise eest seista. Teisalt ka ilma Jüri Ratase paatoslike sõnavõttudeta hädavajalik, et leevendada sissetulekute ebavõrdsust. Poliitilises võtmes tähendab see erakorraline pensionitõus, et Keskerakond saab öelda, et nende valimislubadus – 100 eurot pensionile juurde – on koos iga-aastase indekseerimisega täidetud.