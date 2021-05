Paikampaania on meedikutele kogunud üle poole miljoni euro

Kokku on PAI algatust toetanud 1860 eraisikut ja 152 ettevõtet. PAI partneri Sihtasutuse Kuressaare Haigla Toetusfond kontol on 500 487 eurot. Kui pidada silmas eesmärki, et algatajad soovivad jõuda kõigi 17 tuhande õe ja hooldustöötajani, moodustab PAI kaardi virtuaalne maksumus hetke seisuga 29.44 eurot.

«Aga eelkõige on see muidugi tähelepanuavaldus kõigi nende enam, kui kahe tuhande annetaja poolt. Pool miljonit on oluline verstapost, kuid siit edasi on veel tükk maad minna, et jagatav PAI kaart oleks veelgi hinnalisem ja rohkem võimalusi pakkuv. Järjekordsete suurtoetajate liitumine annab märku kampaania jätkumisest ja on eeskujuks uutele liitujatele. Mida suurema summani me jõuame, seda suurem on elamus, mida saame pakkuda ja seda paremini taastuvad viimase 14 kuu rängast tööst ja ülekoormusest meile väga hinnalised ja olulised eesliinitöötajad,» sõnas Link.