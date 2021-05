Kaja Kallas: nagu Keit ütles, jätkab ta tööd, kuniks saab

Peaministril on väga hea meel, et Keit Pentus-Rosimannus siiski otsustas rahandusministri ametit vastu võtta. «Lapseootuse kõrvalt on ta pannud kokku lisaeelarve ja riigieelarve strateegia neljaks aastaks ning on olnud väga hea rahandusminister. Naised on ägedad,» märkis Kallas. «Nagu Keit ütles, jätkab ta tööd, kuniks saab, vahepeal asendab teda vajadusel Maris Lauri,» lisas ta.