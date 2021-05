Laanet: Teine maailmasõda õpetas Eestile liitlaste tähtsust

«Enamik hukkunuist olid tsiviilelanikud, liitlasriikide kaitsjad ning agressorite käsku täitnud lihtsad sõdurid. Sõda on ebaõiglane, kuivõrd selle taga on väheste pime viha ja ambitsioon, kuid kannatab lugematu arv süütuid inimesi,» lausus Laanet.

Ta lisas, et Teise maailmasõja ning sellele järgnenud külma sõja periood on Eestile õpetanud nii mõndagi, näiteks, et Eestil on vaja tugevaid liitlasi ja liitlassuhteid nagu hapnikku, et kaitsta oma iseseisvust ja demokraatiat.