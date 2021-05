Euroopa päev: 20 000 potilille kingitatakse eesliinitöötajatele

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ütles tänasel Euroopa päeval, et Eesti seisab vähemalt sama tugevatel alustel, kui aastal 2004 ning Euroopa Liit tervikuna on möödunud 17 aasta jooksul kasvanud nii liikmeskonnas kui ka oma geopoliitilises mõjukuses.



«Ma olen veendunud, et valdav enamus eestimaalasi peab meie kuulumist ELi endiselt üheks Eesti edu aluseks. Euroopa on koht, kus tegutsetakse Eestile omaste väärtuste ja eesmärkide alusel ning ka väiksemaid kuulates,» lisas Kadri Simson.