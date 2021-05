GALERII ⟩ Pronkssõduri esine on nelkidest punane

Alates 3. maist on mõned piirangud leevenenud ning avalikel koosolekutel on lubatud osaleda kuni 150 inimesel, kes peavad olema kuni kümneliikmelistes rühmades ja omavahel kokku ei puutu.

Politsei- ja piirivalveameti kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit ütles, et 9. mail kalmistutel ja mälestusmärkide juures käimine pole keelatud, kuid mõistlik on hoida teiste inimestega vahet ning teha oma käik ära kiirelt ilma pikemaks ajaks kogunemata. «Politsei koos partneritega terviseametist, munitsipaalpolitseist ja Tallinna linnavalitsusest informeerib inimesi kehtivatest piirangutest ja võimalusest teha oma käigud ära nii, et nad saaksid hoida nii enda kui ka teiste inimeste tervist,» selgitas Saarniit.