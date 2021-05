Keskerakonna keelatud annetuse süüasi jõudis kohtusse

Martin Künnapit ja Catalina Porrot süüdistatakse mõjuvõimuga kauplemise kokkuleppe sõlmimises. Süüdistuse järgi andis Künnap Porrole 20 000 eurot ning Keskerakonnale 50 000 eurot Porro väidetava mõjuvõimu kasutamise lubaduse eest, et saavutada Künnapiga seotud äriühingute kinnisvaraarendusele soodne ehitusõiguslik otsus.

Kuigi süüdistuse kohaselt olid Porro väited tema mõjuvõimu osas paljasõnalised ning seetõttu mõjuvõimu kauplemise tulemusena soovitud tagajärjeni ei jõutud, on prokuratuuri hinnangul tegemist siiski olukorraga, kus äritegevust üritati soodustada lubamatute vahenditega.

Üritasid varjata seost annetusega

Riigiprokurör märkis, et oma äriliste eesmärkide saavutamine ebaausal või kuritegelikul viisil süvendab mõtteviisi, et ausalt ei ole võimalik edu saavutada. «Selles asjas jäid kõige kahjulikumad tagajärjed saabumata, sest väidetava mõjuvõimuga kauples teisi erakonna liikmeid kaasamata selle lihtliige. Seetõttu ei esitatud kahtlustusi erakonna juhtliikmetele ega ka erakonnale endale,» lisas prokurör.