EKRE nõuab valitsuselt Elmar Vaheri ametist vabastamist

Pärast aprillis toimunud politseioperatsiooni rahumeelsete meeleavaldajate vastu riigikogu ees ja Vabaduse väljakul kutsus EKRE fraktsioon Elmar Vaheri jõudemonstratsiooni kohta selgitusi andma. 21. aprillil riigikogus toimunud kohtumisel EKRE fraktsiooni liikmete ja Vaheri vahel kinnitas viimane, et politsei lähtus oma tegevuse planeerimisel kaitsepolitsei ohuhinnangust, mille kohaselt oli meeleavalduste näol olemas oht põhiseaduslikule korrale.

Kaitsepolitsei võimaldas mitmel EKRE fraktsiooni liikmel konfidentsiaalsusmärkega memoga tutvuda ning selgus, et dokumendis puuduvad viited sellele, nagu oleksid meeleavaldused kujutanud võimalikku ohtu põhiseaduslikule korrale, märkis EKRE fraktsioon esmaspäeval pressile saadetud teates.

«See tähendab, et Elmar Vaher valetas riigikogule rahva vastu suunatud jõu kasutamise põhjuste kohta. See vale ei olnud ainus. Ajakirjandusele antud intervjuudes on Elmar Vaher eitanud EKRE fraktsiooniga kohtumisel öeldud sõnu, et politseioperatsioonide korraldamise alus oli kapo ohuhinnang ja hoiatus, et meeleavaldused võivad ohustada põhiseaduslikku korda,» sedastas EKRE.

«Peame vastuvõetamatuks olukorda, kus Eesti politsei kõrgeim juht räägib riigikogule ja avalikkusele vastukäivat juttu. Leiame, et Elmar Vaher ei saa jätkata juhina organisatsioonis, mille olulisimad väärtused on ausus ja usaldusväärsus. Juhime tähelepanu, et Vaheril on olnud aususega probleeme varemgi – tema karjääri jäävad meenutama rahva raha eest ostetud kõrvaklapid ja matkasaapad ning plagiaadikahtlusega magistritöö,» selgitas EKRE fraktsioon.

EKRE riigikogu fraktsioon leiab, et kui kui Vaher peaks oma ametis jätkama, siis on see märk kõrgete riigiametnike eetikastandardi langusest, mis ühtlasi annab alust spekulatsioonidele, et aprillikuiste politseioperatsioonide taga on valitsuse tellimus näidata jõuga koht kätte nendele Eesti kodanikele, kes julgesid tulla Reformierakonna ja Keskerakonna kahjuliku poliitika vastu tänavale meelt avaldama.