Tallinna Sadam pakub rahvusooperi uue hoone jaoks mereäärset krunti

Rahvusooper Estonia esitas olulise kultuuriehitise rahastuse saamiseks Estonia praeguse hoone juurdeehituse plaani, sest kesklinnas polevat krunte, kuhu uus ooperimaja ehitada, või siis olevat need liiga kallid. Tallinna Sadamal on selleks otstarbeks pakkuda tugeva potentsiaaliga mereäärne krunt, kuid rahvusooperi juhtkond pole nende pakkumisele veel vastanud.

Tõsi küll, riigikogu kultuurikomisjonile esitatud taotluses on rahvusooperi esindajad kõrvale heidetud variantide seas ära nimetanud ka Tallinna Sadama naaberkrundi – kui liiga kalli.

«Logi tänav 8, 10 kinnistud Linnahalli kõrval: hoone maksumus koos kinnistul oleva ehitusõiguse omandamisega ca 300–350 miljonit eurot,» seisab taotluses. Tegemist on Tallinna Sadama naaberkrundiga. Kalm ütles, et ei tea, kuidas on leitud selline hind, kuid sadam ei aja tema sõnul selles piirkonnas sellise maamärgilise kultuuriobjekti puhul tavalise kinnisvaraärimehe kombel ruutmeetri hinda taga ning kokkuleppevõimalusi olevat mitmesuguseid.