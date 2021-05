Kallas: abi peab inimesteni jõudma võimalikult kiiresti

Kallas kirjutas sotsiaalmeedias, et Eesti majandus, paljud ettevõtted ja inimesed on saanud koroonakriisis kannatada. «Täna hääletas riigikogu, kas usaldada valitsuse tahet toetada koroonakriisis kannatanud Eesti ettevõtteid ja inimesi EL-i taasterahastust kuni 1,5 miljardi euroga. Kaalul oli see, kui kiiresti Eesti majandus kriisist välja tuleb ning milline on Eesti tulevikukindlus, eriti digi- ja rohepöörde jaoks,» kirjutas valitsusjuht.