Naise tapnud mees saadetakse pärast vanglakaristust Eestist välja

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi pussitas purjus Kudrin mullu 31. augustil Lasnamäel oma korteris tüli käigus abikaasat 17 korda, mistõttu too kohapeal saadud vigastuste tõttu suri.

Kohus leidis, et mehe süü tapmises on tõendatud. Kohtu hinnangul ei ole tõendatud, et ta oleks naise tapmise ajal olnud hädakaitseseisundis.