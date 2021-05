Kersna OECD haridusfoorumil: koroonapandeemia on andnud meile olulisi õppetunde

«Viimane aasta on näidanud, et ühiskonnal on väga kõrged ootused haridussüsteemile, ka olukorras, kui kõik on pea peale pööratud,» sõnas Kersna. «Haridussüsteem peabki ootustele vastamiseks olema võimeline kohanema õppima ja kasutama ära erinevate valdkondade ühisosa. Seetõttu on meil vaja paindlikku haridussüsteemi, mis kohaneb vastavalt igaühe vajadustele, soovidele ja ootustele, tagades samal ajal võrdsed võimalused õppimiseks ja õpetamiseks. See võib näida küll keeruline, kuid julgen öelda, et õppida on võimalik isegi praegusel keerulisel ajal. Raskuste ületamine aitab meil tulevikus olla tugevamad ja nutikamad.»