Riigi ilmateenistus annab teada, et UV-näitajad on soojade ilmadega tõusnud üle viie – see on keskmine tase, mille puhul ohtlik põletus võib tekkida juba 35 minutiga. Lisaks tuleks kevadpäikese kätte minnes arvestada asjaoluga, et talvega on pigment nahas lahjenenud ja nahk pole veel valmis pikemaks päikese käes olemiseks.