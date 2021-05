Eesliinitöötajad suunatakse üldisesse vaktsiinijärjekorda

Suurettevõtted, sealhulgas eesliinitöötajatega asutused, kes on pikisilmi vaktsiini oodanud, peavad Seeri sõnul veel kannatust varuma. «Tööandjal on küll infokanalid ja muud viisid, kuidas töötajaid edukalt vaktsineerima kutsuda, ja me oleme seda ka varem kasutanud, kuid hetkel saabub vaktsiine vähem, kui on nõudlus,» sõnas ta, lubades paari nädala pärast küsimuse juurde tagasi tulla, kuigi siis on osa töötajaid juba ise jõudnud kaitsesüstimisel käia ning ühisvaktsineerimise kasutegur jääb väiksemaks.