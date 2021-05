Röövpüüdjad: kes poseerib kalakaitsjaga, kes püüab hiidkahvliga lõunat

«Ta teadis väga hästi, et Vasalemma jõel, Põllküla tammist allpool on aastaringne püügikeeld (lõheliste kaitseks – toim),» seletas E.K.S. Vabatahtliku Kalakaitse liige Oliver Meindok. «Kui ennast tutvustasin, siis oli talle seegi selge, et keskkonnainspektorid on juba teel. Aga ta otsustas veel jõest viimast võtta, enne kui inspektorid kohale jõuavad, ja püüdis rahumeeli edasi.»