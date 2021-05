VIDEOPÖÖRDUMINE ⟩ Kaja Kallas: koroonakriis on kõige ilmekamalt välja toonud õeameti tähtsuse

Kallase sõnul on koroonakriis õdedelt nõudnud palju ohvreid. «Tavapärasest suurem on töökoormus ja pinge. Paljud on nakkusohu tõttu olnud eemal oma perest. Ja kujutan ette, et siia lisandub ka suur mure inimeste pärast, keda näete raskes seisus haiglas, ja raskematel hetkedel mure kõigi pärast, kes haiglasse veel võivad sattuda,» lausus Kallas.

Postimees avaldab peaministri pöördumise täies mahus:

«Head õed

Mul on au tervitada teid rahvusvahelise õdede päeva puhul. Tunnen aukartust kõigi ees, kes seda vastutusrikast ja tänuväärset ametit peavad.

Koroonakriis on kestnud nüüdseks üle aasta. Ilmselt just see periood on kõige ilmekamalt välja toonud õe ameti tähtsuse. Õed ravivad, toetavad, leevendavad. Õed vaktsineerivad ja kutsuvad vaktsineerima. Õed jagavad infot ja õpetavad. Õed on samaaegselt partneriks arstile ja partneriks patsiendile. See aeg on nõudnud teilt suuri ohvreid. Tavapärasest suurem töökoormus ja pinge. Paljud on nakkusohu tõttu olnud eemal oma peredest. Ja kujutan ette, et siia lisandub ka suur mure inimeste pärast, keda näete raskes seisus haiglas, ja raskematel hetkedel mure kõigi pärast, kes haiglasse veel võivad sattuda.

Tõde on ka see, et meil on Eestis suur puudus õdedest. See on probleem, millega valitsus peab tõsiselt tegelema. Võtame selle ette. Tahan teile öelda südamest suur tänu kõige eest, mida te Eesti jaoks iga päev teete. Olete võrratud.

Aitäh!»