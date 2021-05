Kallas: vormi mittekandmissoovitus kehtib alates 2008. aastast

Kallas lisas, et ka kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem on öelnud, et käsk oli ülepingutatud. Peaministri hinnangul võiks sellest soovitusest loobuda ning arutelu kaitseväes selle üle käib.

«Aastal 2008 ja pärast seda ohuhinnangu järgi käitutigi nii. Tänases olukorras on see minu arvates ülepingutatud ja sellist vormi kandmise keeldu poleks pidanud andma,» ütles Herem rahvusringhäälingu uudisteportaalile. «Ma olen rääkinud sellest pataljoni ülemaga ja rõhutanud, et täna või ka homme, kui olukord on sama, sellist käsku anda ei tohi,» lisas ta.