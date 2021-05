Eesti IT-talendid müüsid rahvusvahelist teenust küberkurjategijatele

Ameerika Ühendriikide Ida-Michigani ringkonnakohus mõistis märtsis ja aprillis küberkurjategijatele teenust pakkuvasse ühendusse kuulumises süüdi Aleksandr Gritšiškini (34) ja Andrei Skvortsovi (34), Pavel Stassi (30) ja Aleksandr Skorodumovi (33), neist kolm esimest tegutsesid Eestis ja viimane Leedus. Gritšiškin ja Skvortsov on Venemaa kodanikud ning elasid Eestis elamisloaga, Stassi on aga Eesti kodanik. Kuritegeliku ühenduse neljas liige Skorodumov on Leedu kodakondne.