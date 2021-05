Analüüs ⟩ 15. mai meeleavaldajad nõuavad valitsuse tagasiastumist

Sinna on kutsutud esinema ka tuntud koroonaepideemia tõrjumisega seotud eksperte ja teadlasi, kelle esinemissoovi kohta praegu andmed puuduvad. «Ülemaailme meeleavaldus vabaduste, inimõiguste ja tarkade lahenduste eest» on ametlikult registreeritud ja võiks kesta kutsujate arvates kümme tundi.

Kahjuks ei õnnestunud Postimehel kutsete saatjat Anti Kallastet ei telefoni ega e-kirja teel küsitleda, uurimaks, millega on täpsemalt tegu. Kutse ise algab aga sõnadega: «Eesti rahvas on juba aasta aega olnud uskumatu hirmutamise kampaania ohver. Hirmutatakse kõiki! Nii neid, kes kardavad haigeks jääda, kui ka neid, kes kardavad vaktsiini ning aina karmistuvaid sunnimeetmeid. Seni ühte hoidev Eesti rahvas on lõhenenud kaheks hirmunud ja vastanduvaks leeriks.» Edasi süüdistatakse valitsust ja meediat selles, et arukate lahenduste otsimise ja positiivsete sõnumite sisendamise asemel külvatakse hirmu muudkui juurde. Eriti puudutab see kutse koostajate arvates koroonameetmete rakendamist, millel puuduvat mõjuanalüüsid ja mis ei põhine teadusel.