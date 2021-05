SAPTK korraldab piketi Päivi Räsäneni toetuseks

Räsänen on Soome endine siseminister ja praegune parlamendi liige, kellele Soome prokuratuur esitas süüdistuse vihakõnes. Need on seotud Räsänen kirjutistega ning avaldustega sotsiaalmeedias ja YLE-s. Räsäneni juhtum on Soomes kaasa toonud tõsise diskussiooni sõnavabadusest.